Italia-Lituania oggi in tv Mondiali curling femminile 2025 | orario programma streaming

Un incontro importantissimo., lunedì 17 marzo, si gioca alle 11:00, quinta partita valida per il Round Robin dei Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento in quel di Uijeongbu, in Corea del Sud.Match fondamentale per la compagine azzurra guidata da Stefania Constantini che, dopo le due inaspettate sconfitte consecutive, la vittoria contro gli Stati Uniti e il confronto con la Scozia, dovranno essere brave a far valere il proprio status al cospetto di una squadra avversaria sicuramente non irresistibile, come dimostrano i tre K.O su tre sfide disputate.Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv edi, match valido per idi