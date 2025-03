Ilgiorno.it - Italia-Germania a San Siro giovedì 20 marzo: a Milano scattano i divieti sugli alcolici. Ecco dove e quando

, 172025 – Limitazioniin vista della partitaper i quarti di Nations League di20. Il prefetto di, Claudio Sgaraglia, ha vietato la vendita e somministrazione die super, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante. Il divieto sarà in vigore dalle 8 alle 24 - nelle zone del centro di(Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, Piazza Castello, Foro Buonaparte) - nella zona Darsena e Navigli - nella zona di Corso Como - nella zona Sempione dalle ore 12 alle 24 nella zona di Sane dintorni.resta la sfida per eccellenza. Dalla semifinale del Mondiale del '70, la Partita del Secolo di Città del Messico, al trionfo azzurro del Mundial, fino alla semifinale del 2006 che ci ha proiettato al successo, è una gara che ha fatto storia.