Fanpage.it - Italia divisa sul piano riarmo europeo: Meloni vuole convocare vertice con Tajani e Salvini per riunire centrodestra

Leggi su Fanpage.it

Il dibattito suldell'Unione Europea mette in evidenza le profonde divergenze tra gli Stati membri e le divisioni interne ai partitini. Mentre il governo di Giorgiacerca di mantenere stabile un difficile equilibrio, la società civile scende in piazza per ribadire il proprio impegno europeista.