Italia | aziende mirano a opportunita’ nel mercato cinese

Dieci anni fa, quando l’imprenditoreno Massimo Trionte visito’ per la prima volta il distretto di Nansha a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionaledel Guangdong, aveva previsto di fermarsi solo per pochi mesi. Tuttavia, dieci anni dopo, e’ ancora qui. Trionte e’ l’amministratore delegato della UTIL (Guangzhou) Automotive Parts Co., Ltd. Nel 2005, l’azienda ha deciso di espandere il proprioin Cina e ha aperto il suo primo stabilimento a Nansha. “Era facile e comodo spedire le merci utilizzando i porti qui vicino, per questo abbiamo scelto Nansha come destinazione del nostro investimento”, ha dichiarato l’amministratore delegato. Il porto di Nansha vanta oltre 160 rotte internazionali di spedizione marittima, che coprono piu’ di 310 porti in tutto il mondo, offrendo alle imprese un’efficiente rete logistica globale.