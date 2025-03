Lanotiziagiornale.it - Irpef e decontribuzioni, aumenta il reddito per le famiglie: ecco di quanto e per chi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le misure introdotte nel 2024 dal governo hanno portato a un aumento deldisponibile per leitaliane, ma hanno fattore anche le diseguaglianze. Insomma, a pagare il prezzo più alto delle riforme del governo Meloni sono stati soprattutto i più poveri, a partire dai percettori deldi cittadinanza.L’Istat ha effettuato una simulazione sugli effetti degli interventi riguardanti la riduzione delle aliquote, la decontribuzione per i lavoratori dipendenti e l’abolizione deldi cittadinanza a favore dell’Assegno di inclusione.quali sono i risultati di questa indagine.ilper 11,8 milioni di: per chi e diIl primo effetto valutato è quello riguardante l’atteso miglioramento deldisponibile. Un effetto atteso, considerando che nelle ultime manovre il governo ha investito una grandissima parte delle risorse a disposizione proprio in questa direzione.