Liberoquotidiano.it - "Io faccio schifo, ma devo dirglielo...": Federica Brignone, la confessione su Jannik Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nella puntata di domenica 16 marzo, di Che Tempo che Fa , il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, sono state ospitie Deborah Compagnoni. Nel corso della lunga intervista, le due campionesse hanno parlato della loro passione più grande, ovviamente lo sci. Ma non solo. C'è stato spazio anche per confrontarsi sul tennis e su. Fabio Fazio ha svelato ai telespettatori chesogna un giorno di poter scambiare qualche pallina da tennis con. E ha ricordato che l'altoatesino è anche un buonissimo sciatore. "Lui scia benissimo, era campione Topolino. Un riconoscimento internazionale, che vuol dire campione del mondo under 14", ha spiegato la. A quel punto il conduttore ha incalzato la sua ospite: "Ha scelto il tennis, ma poteva anche sciare.