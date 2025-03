Inter-news.it - Inzaghi rassicura: «Lautaro Martinez non preoccupa. Inter continuità fondamentale»

Leggi su Inter-news.it

in conferenza stampa dopo Atalanta-terminata sul punteggio di 0-2, ha risposto alle domande dei colleghi giornalisti presenti, una su tutte riguardo la condizione fisica diIN CONFERENZA STAMPA – ATALANTA-0-2L’ha fatto quasi un girone in più rispetto il Napoli, però noto anche un recupero di condizioneI giocatori in Nazionale mino, però penso anche a quei cinque giocatori che spero di ritrovarlo prima della ripresa. È giusto che vadano a fare grandi partite con le proprie nazionali. Dobbiamo continuare così sapendo che ne mancano ancora parecchie da qui alla fine di maggio. Speriamo di continuare a crescere.Nelle ultime partite abbiamo visto un’in versione Champions League. Questo è il punto dove voleva arrivare?Sì, laper noi in tutte le competizioni.