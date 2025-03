Internews24.com - Inzaghi Inter, lo schiaffo dato alla concorrenza con la vittoria sull’Atalanta

Leggi su Internews24.com

di Redazione, locon la: contraccolpo psicologico per le rivali scudetto?Tuttosport ha parlato dell’importante spta data alle rivali scudetto dall’di Simonecon ladi ieri nello scontro diretto con l’Atalanta.– «Ionut Radu ha restituito un pezzo di quello scudetto che aveva fatto perdere all’con la paperissima di Bologna (27 aprile 2022). Le grandi parate del portiere romeno, oggi al Venezia, hanno fermato il Napoli all’ora di pranzo, antipasto di quanto avvenuto dopocena a Bergamo, quando Simone, mandando al tappeto per l’ottava volta consecutiva Gian Piero Gasperini (il concetto di bestia nera è ormai alquanto riduttivo per descrivere la parabola degli scontri diretti tra i due) ha spedito l’Atalanta a -6 e il Napoli a -3 garantendosi, a nove giornate dfine, la possibilità di sbagliare una partita, il che – dovendo gestire pure Champions e Coppa Italia – è un bel jolly da maneggiare.