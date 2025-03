Internews24.com - Inzaghi a Inter TV: «Siamo stati squadra con la S maiuscola! Abbiamo finito con Bisseck e Correa da quinti, vi svelo il nostro segreto»

di RedazioneIl tecnico dell’, Simone, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto ieri in campionato contro l’Atalantavenuto ai microfoni diTV al termine di Atalanta, Simoneha parlato così.SUL MATCH – «fatto una grande gara contro un avversario di assoluto valore.vinto meritatamente, era una partita importante ma non decisiva.bravissimi, aggressivi, determinati. Per vincere su un campo così bisognava giocare in questo modo.veramentecon la S».QUINTO? – «conquinto a destra equinto a sinistra. C’è stato grandissimo spirito di sacrificio da parte di tutti. In quella zona di campograndi difficoltà ma grande cuore.come quinto un po’ forzato ma l’ha fatto molto bene».