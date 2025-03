Abruzzo24ore.tv - Inverno colpisce ancora: freddo, temporali e neve in arrivo!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - L'Italia si prepara a un improvviso ritorno dell'con un drastico calo delle temperature, piogge intense,e nevicate fino a quote collinari. Un'improvvisa ondata dista per abbattersi sull'Italia, riportando condizioni climatiche tipicamente invernali. Le previsioni indicano un significativo calo delle temperature, accompagnato da piogge intense,e nevicate che potrebbero raggiungere le zone collinari. Secondo le informazioni fornite dall'Aeronautica Militare, nella settimana dal 17 al 23 marzo 2025, una massa d'aria fredda di origine continentale interesserà il Paese, causando un generale abbassamento delle temperature al di sotto della media stagionale. Questo fenomeno sarà accompagnato da precipitazioni diffuse, con nevicate possibili a quote medio-basse.