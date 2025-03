Quotidiano.net - Intrighi vaticani, quando Ratzinger si sentì tradito

Non sarà Il trono di spade, ma la guerra continua in Vaticano, senza esclusione di colpi, strizza l’occhio alle lotte intestine fra le famiglie nobiliari del regno di Westeros., colpi bassi, scandali e tanto, troppo denaro. Anche quello sporco utilizzato per alimentare il potere e accrescere l’influenza dentro e fuori le mura leonine. Allude alla fortunata serie tv la giornalista Maria Antonietta Calabrò per il suo ultimo libro, Il Trono e l’altare, che racconta il Vaticano nel primo quarto del secolo in corso, segnato persino da attacchi frontali al Pontefice per condizionarne il regno. Di pagine nere se ne sono scritte per tutti i gusti: lo scandalo Vatileaks, scoppiato sotto Benedetto XVI, l’acquisto a dir poco controverso, da parte della Santa Sede, del Palazzo di Sloane Avenue, fino alle bordate dell’ex nunzio apostolico negli Stati Uniti, l’arcivescovo tradizionalista Carlo Maria Viganò – poi scomunicato –, che invocò le dimissioni di papa Bergoglio per il caso McCarrick e incolpò il Vaticano II e Joseph(non gli si perdonava la storica rinuncia al ministero petrino?) di essere all’origine dei mali della Chiesa.