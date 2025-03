Panorama.it - Intesa Sanpaolo e Amplifon: nuovo finanziamento sostenibile da 175 milioni di euro

Unpasso verso la sostenibilità finanziaria per. Il colosso globale delle soluzioni per l’udito ha sottoscritto conunsustainability-linked del valore di 175di. L’operazione si inserisce nel percorso di integrazione dei criteri ESG nella strategia aziendale di, rafforzando la posizione finanziaria del gruppo e garantendo nuove risorse per il futuro.Il, della durata di cinque anni, è suddiviso in due linee di credito: una linea revolving da 100die un term loan a lungo termine di 75di. Con questa operazione, il valore totale dei finanziamenti sostenibili ottenuti daraggiunge il miliardo di. Un traguardo significativo che testimonia l’impegno costante dell’azienda verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance.