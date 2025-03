Lanazione.it - Intervento record per l’Agna. Blocchi di cemento per l’argine

Montale, 17 marzo 2025 – E’ stato messo in sicurezza il tratto deldella cui parte esterna era franata sabato mattina. La ditta incaricata dal Genio Civile, la Prato Scavi, ha lavorato fino all’una di notte utilizzando anche un’illuminazione installata appositamente per far proseguire l’opera anche dopo il tramonto. Sono state piazzate quattro file didia protezione delper una lunghezza di 23 metri. Le pietre e la terra sono state compattate e il prossimo passo sarà la copertura del tratto con un telone impermeabile. La rapidità dell’, avvenuto subito dopo il secondo dei due smottamenti contigui registratisi sabato dalle 11 alle 13, è stata agevolata dal fatto che la ditta esecutrice aveva i suoi mezzi nelle vicinanze visto che era impegnata dalla metà di febbraio nel rafforzamento di un altro tratto dela poche centinaia di metri più a nord.