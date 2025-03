Mondouomo.it - Inter: Vittoria sull’Atalanta ed una Candidatura Meritata per lo Scudetto.

L’di Simone Inzaghi ha compiuto un passo fondamentale nella corsa al titolo, battendo l’Atalanta per 2-0 al Gewiss Stadium di Bergamo il 16 marzo. Unache non solo consolida il primato in classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli, ma che rappresenta anche una dichiarazione di forza in un momento cruciale della .