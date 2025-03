Sport.quotidiano.net - Inter, sono prove di fuga. Colpo in casa della Dea. Inzaghi da solo in vetta

Leggi su Sport.quotidiano.net

La possibilea tre in Serie A sfuma nel confronto diretto del Gewiss Stadium. Dopo il pari di Venezia-Napoli, sarebbe servita una vittoria dell’Atalanta per vedere i bergamaschi assieme a Conte e, ma così non è stato. Per l’ottava volta di fila, l’vince il confronto con la Dea, 2-0, grazie a Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Successo giusto, che manda alla sosta la capolista solitaria, tre punti sopra il Napoli, spedendo l’Atalanta a -6. E dire che gli ospiti sprecano fin da subito l’opportunità per mettere il percorso in discesa: Thuram colpisce il palo in uno contro uno con Carnesecchi al 7’. Quando poi l’Atalanta esce dal guscio, Sommer deve superarsi contro la testata di Pasalic per evitare l’improvviso svantaggio. Scaldati i guantoni dei due portieri, entrambe le squadre cominciano a vedere più di rado l’area avversaria, fino alla pausa di metà corsa.