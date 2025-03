Internews24.com - Inter in corsa verso lo scudetto: «Strada lunga, ma il Napoli adesso…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesempre più inlo: i nerazzurri sono all’allungo decisivo in classifica?inpienail secondoconsecutivo, i nerazzurri dopo la vittoria di Bergamo hanno alto a +3 sulsecondo, ma in affanno. Il punto de La Gazzetta dello sport:Il SOGNO – «Ago e filo sono ne l cassetto. 10 finali per cucirlo sul petto», urlava uno striscione nella curva della Dea. Al termine della prima finale, vinta dall’2-0, la sensazione generale è che non serviranno ago e filo perché loresterà dov’è. Laè ancora, 9 partite sono una vita, ma l’affannato pareggio dela Venezia e la personalità con cui i campioni hanno evitato l’aggancio dell’Atalanta e alto il vantaggio a +3 su Conte e a +6 su Gasperini hanno spostato ancora di più i pronostici dalla parte della BeneamataIL SOGNO – «Ilpuò continuare a sognare, perché giocherà di meno e avrà un calendario più morbido.