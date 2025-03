Calciomercato.it - Inter e Milan, l’inchiesta Doppia Curva e il giallo delle proroghe: slitta il processo

Situazione da chiarire perche coinvolgesulle date del procedimento: cosa succedePeriodo molto intenso per i diversi obiettivi da raggiungere in campo, per, ma non soltanto. Le due compaginiesi sono coinvolte come noto nel’, che tenta di fare chiarezza sulle dinamiche all’norispettive tifoserie organizzate.e ilil– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)In autunno, come si ricorderà, sono avvenuti diversi arresti, nonché le audizioni come persone informate dei fatti dei tesserati Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu e Davide Calabria. Nel frattempo, le due società hanno optato per la costituzione come parte civile nell’iter penale della vicenda.