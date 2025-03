Sport.quotidiano.net - Inter, dimostrazione di forza a Bergamo: adesso è fuga Scudetto

- Messaggio. L’se ne va (2-0 il finale). Con struttura e cinismo. Nel primo caso, perché lo schema Calhanoglu-Carlos Augusto è il medesimo visto con il Como: corner da destra, inserimento dell’esterno che spiazza la difesa avversaria. Nel secondo, e si parla di caratteristica propria delle grandi squadre, ricordando come il tutto arrivi dopo sei minuti di sospensione per il malore di un tifoso sugli spalti. I nerazzurri ripartono con il massimo della concentrazione, Gasperini invece impreca per la scarsa attenzione dei suoi. Salta tutto così in una contesa ben preparata dai padroni di casa, graziati in avvio da un palo di Thuram, ma abili nello spegnere la fonte di gioco di Simone Inzaghi, proprio il mediano turco, con l’aggressione di Pasalic (ma non è anche rinuncia offensiva?).