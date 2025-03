Inter-news.it - Inter, consapevolezze rinnovate dopo l’Atalanta. Ubi maior, minor cessat!

L’ha superatoper 2-0 nel match di cartello valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Ora i meneghini hanno una missione da portare avanti.IL PUNTO – Un’in versione “europea” annulla le certezze delattraverso un’impostazione rivelatasi proficua per l’o arco dell’incontro. Il 2-0 finale, frutto del colpo di testa vincente di Carlos Augusto e del diagonale imparabile di Lautaro Martinez, certifica una realtà che fa sorridere l’ambiente nerazzurro e spinge a un parallelismo con quanto accaduto in Champions League. In quel contesto, infatti, si è assistito a una squadra in grado di affrontare qualsiasi avversaria con un approccio votato alla solidità e alla compattezza, riuscendo a sfruttare con maggiore efficacia le occasioni prodotte durante una sfida.