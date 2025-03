Spazionapoli.it - Inter, Carlos Augusto e Lautaro: messaggio in coro sullo Scudetto al Napoli

L’vince lo scontro diretto del Gewiss Stadium contro l’Atalanta e si porta a più tre lunghezze dal, che non è andato oltre lo 0-0 in quel di Venezia nel lunch match odierno.È un segnale di quelli che può indirizzare il campionato lì dove il tifoso delnon avrebbe mai sperato: l’vince il suo primo big match del campionato in corso e si porta a tre punti dalla squadra di Antonio Conte, uscita da Venezia con un pareggio che sa tanto di rimorso. La squadra nerazzurra, invece, ha battuto al Gewiss Stadium l’Atalanta per 2-0, grazie alle reti diMartinez.Gli autori delle due reti hanno rilasciato un’vista a pochissimi minuti dal fischio finale del match, che si è concluso anche con un’espulsione per parte (Ederson per i bergamaschi, Bastoni per gli ospiti).