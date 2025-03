Inter-news.it - Inter, Appiano Gentile diviso a metà! Ecco chi arriva

Simone Inzaghi concede qualche giorno di libertà ai suoi ragazzi anche vista la pausa per le Nazionali. I calciatori che non saranno chiamati in causa, rientreranno alla Pinetina asettimana e troveranno i colleghi della Nazionale Italiana. LAVORO – Con la vittoria sull’Atalanta, l’si piazza al primo posto e si gode la pausa per le Nazionali in testa alla classifica di Serie A. Nel frattempo però,sarà ricco di impegni. Oltre agli allenamenti dell’, come riportato da Tuttosport, il centro sportivo nerazzurro sarà la sede della Nazionale Italiana agli ordini di Luciano Spalletti. Tutti i campi e gli spazi a disposizione sono già stati suddivisi tra il ct degli azzurri e Simone Inzaghi. Spalletti avrà per se il centro sportivo Bper almeno fino asettimana, giorno in cui è previsto il rientro dei nerazzurri alla Pinetina.