Inter-news.it - Inter, Acerbi monumentale! Brilla il centrocampo: le pagelle – TS

Leggi su Inter-news.it

L’si gode tre punti d’oro: nella vittoria contro l’Atalanta, Carlos Augusto apre le danze, poi capitan Lautaro Martinez mette il sigillo. Queste ledi Tuttosport. GRUPPO – Yann Sommer è già rientrato a pieno regime: 7 per lo svizzero che sul colpo di testa di Pasalic, mette in mostra tutta la sua bravura. Inizia così il quotidiano torinese, che promuove tutta la difesa dell’. Due 6.5 anche per Alessandro Bastoni e per Benjamin Pavard. Il francese chiude bene su Lookman pur prendendo un tunnel. Per l’azzurro invece, gara sontuosa con un tempo da centrocampista aggiunto. Nel finale serviva più attenzione.Francesco, 8 pieno per lui. Ogni pallone vagante, arriva sul suo piede. Fa vedere a Retegui come si marca un attaccante. Bene anche sugli esterni, con Dumfries 6 e Carlos Augusto 7, l’eroe che non ti aspetti.