Lortica.it - Inseguimento di 10 km, nell’auto fucili rubati ad Arezzo

Mezzanino (Pavia)-Un rocambolescolungo dieci chilometri si è concluso con il sequestro di dueda cacciail giorno prima ad. L'auto, intercettata dai carabinieri durante un "servizio mirato ad alto impatto", non si è fermata all'alt, dando il via alla fuga.Bloccata sull'argine del Po, la vettura è risultata intestata a un prestanome residente a Milano e priva di assicurazione. A bordo tre uomini: due sono riusciti a dileguarsi nei campi, mentre il terzo, un 30enne albanese, è stato denunciato per porto abusivo di armi, ricettazione e resistenza. Oltre alle armi sottratte ad, i militari hanno rinvenuto targhe clonate, un passamontagna e strumenti da scasso.