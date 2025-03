Notizie.com - INPS, novità per questi pensionati: possono ricevere un’indennità extra

Leggi su Notizie.com

È stata modificata, attraverso una circolare, una particolare normativa per iche garantirà una nuova indennità. L’ha pubblicato una circolare sul proprio sito fornendo i chiarimenti in relazione adrivolta ad alcune categorie diche rispettano specifici requisiti. In particolare, si tratta dell’indennità di malattia per iche avviano un lavoro dipendente.per(Notizie.com)Assumendo lo status dilavoratori con il conseguente obbligo di versare i contributi,avranno diritto alla prestazione economica in caso di malattia. Si tratta di una, considerando che in precedenza, i ai titolari di trattamento pensionistico non rientrando nel periodo di “protezione” o “copertura assicurativa” non avevano diritto alla prestazione.