Internews24.com - Infortunio Thuram, l’attaccante lascia il ritiro della Francia: torna in Italia per smaltire il problema

di Redazioneile proseguirà il percorso di guarigione alla caviglia a MilanoNovità sull’francese dell’Inter farà ritorno a Milano per guarire dalalla caviglia, dopo averto il. E’ arrivata la nota ufficialesul centravanti nerazzurro:LA NOTA – «Colpito alla caviglia sinistra,dell’Inter non potrà partecipare al doppio confronto contro la Croazia del 20 e 23 marzo in Nations League. Convocato da Didier Deschamps tra i ventiquattro giocatori selezionati per i quarti di finaleNations League contro la Croazia, Marcussi è presentato lunedì pomeriggio al National Football Centre di Clairefontaine (Yvelines)»dei meneghini è stato visitato dal dottor Franck Le Gall prima di sottoporsi agli esami.