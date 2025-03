Lanazione.it - Infortunio in Ast, morto l’operaio. Il decesso dopo sei giorni di agonia. Chi era la vittima

Terni, 17 marzo 2025 – Dall’ospedale Sant’Eugenio di Roma è arrivata la più tragica delle notizie: Sandro non ce l’ha fatta. Sanderson Mendoza, operario di Tapojärvi, èa ventisei anni in seguito alle gravi ustioni riportate nell’incidente avvenuto nella tarda serata di lunedì 10 marzo, nell’area del polo siderurgico di Ast. Seidinei quali le condizioni del ragazzo non hanno accennato a migliorare, fino alavvenuto ieri a causa delle ustioni di secondo e terzo grado che avevano colpito circa l’80% del corpo del 26enne. Le fiamme avevano coinvolto un mezzo da lavoro, denominato Klingher, adibito al trasporto delle siviere, recipienti con all’interno scorie d’acciaio, fuse. Il giovane, come detto dipendente di Tapojärvi, azienda che gestisce le scorie dell’Acciaieria, era alla guida del mezzo.