Infortunio e convocazione in Nazionale | la decisione di Rrahmani

Amirè uscito infortunato a un quarto d’ora dal termine di Venezia-Napoli: ecco come sta e cosa succede con ladel KosovoAffaticamento o qualcosa di più serio. Tutto da verificare. In Venezia-Napoli, Amirattorno al 75? si accascia a terra e chiede l’intervento dello staff sanitario. Una maledizione per gli azzurri, che hanno appena recuperato tutti gli infortunati.Infatti, per settimane Antonio Conte ha dovuto fare a meno di diversi elementi titolari. A partire da Olivera, passando per Spinazzola e Mazzocchi, persino Anguissa prima del big match Napoli-Inter. E per non parlare di David Neres, che avrebbe dovuto prendere il posto da titolare di Kvaratskhelia dopo la sua cessione. Il brasiliano ha fatto in tempo a giocare qualche partita, poi ha alzato bandiera bianca e solo dopo la sosta rientrerà a disposizione.