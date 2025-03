Juventusnews24.com - Infortunio Dybala: tegola pesante per la Roma! Quando torna l’argentino, cosa filtra in vista della sfida con la Juve

di RedazionentusNews24: brutte notizie per lal’attaccante esui tempi di recupero verso laL’patito contro il Cagliari non sembrava presagire nulla di buono, è così è stato. Perché gli esami a cui è stato sottoposto in mattinata Paulohanno evidenziato una lesione del tendine semitendinosocoscia sinistra.La Joya salterà gli impegni con l’Argentina: la sosta aiuterà laad accorciare i tempi di recupero ma non basterà per evitare di saltare i match contro il Lecce e molto probabilmente anche il derbyCapitale con la Lazio in programma il 13 aprile. La data cerchiata in rosso per il rientro è quellasettimana successiva per la partita contro il suo passato, la, all’Olimpico, ma sempre servirà la massima precauzione.