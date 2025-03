Internews24.com - Infortunio Dumfries, guaio muscolare e paura Inter: la palla passa all’Olanda! Le sensazioni

di Redazione: la! L’esterno risponderà comunque alla chiamata della nazionaleL’rimediato da Denzelha tenuto in apnea i tifosiisti per la parte finale del secondo tempo di Atalanta. L’esterno olandese, dopo un contrasto in velocità, è rimasto per terra toccandosi la coscia. Vano il suo tentativo di rientrare in campo, dopo pochi minuti è stato costretto a lasciare il campo. Simone Inzaghi, in piena emergenza e con nessun esterno di ruolo dalla panchina, ha adattato Bisseck da quinto a destra. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni dell’esterno olandese, il quale risponderà comunque alla chiamata della propria nazionale e verrà valutato lì dallo staff medico degli Oranje.