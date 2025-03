Lapresse.it - Infortunio Dumfries, ecco quando rientra il difensore dell’Inter

Denzelsi è infortunato nel match disputato domenica sera tra Atalanta e Inter al Gewiss Stadium di Bergamo. Ilnerazzurro è uscito dal campo al 66? dopo aver avvertito un indolenzimento alla gamba. Il problema fisico, che verrà valutato in questi giorni, non permetterà al 28enne di Rotterdam di prendere parte agli impegni della nazionale olandese. La conferma della Federcalcio olandeseLo ha confermato la Federcalcio orange. “Denzel, infortunatosi nella partita di campionato tra Atalanta e Inter, dopo gli esami medici è risultato non idoneo per la serie di due partite contro la Spagna di questa settimana e non si presenterà allo Zeist“, si legge in una nota.non convocato per le sfide di Nations LeagueIl terzino quindi non giocherà le due partite contro la Spagna, valide per i quarti di finale di Nations League, in programma il 20 e il 23 marzo.