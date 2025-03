Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso: il bianconero risponde alla chiamata della Nazionale. Cosa filtra sulle sue condizioni

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridonnonostante il problemacaviglia. Le sueAndreaquesta mattina si è sottoposto ad accertamenti al J Medical dopo il problemacaviglia rimediato in Fiorentina Juve, che lo ha costretto a lasciare il campo dopo essere subentrato nella ripresa.Come appreso da Juventusnews24, il lateraleha rispostodell’Italia. Il calciatore verrà valutato ine si deciderà come procedere prima del doppio impegno in Nations League contro la Germania.Leggi su Juventusnews24.com