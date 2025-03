Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso: esami al J Medical per l’esterno bianconero. Le ultimissime sulle sue condizioni – VIDEO

di Redazione JuventusNews24al Jper, che si è infortunato nell’ultimo match con la Fiorentina. Ultimesue(Marco Baridon inviato al J) – Piove sul bagnato in casa Juventus, con i bianconeri che oltre a fare i conti con un altro pesante ko rimediato al Franchi contro la Fiorentina sono in ansia ora anche per ledie non solo.Andrea #si è sottoposto adal Jdopo l’alla caviglia rimediato in #FiorentinaJuve ?? Il terzinoha appena lasciato la struttura ??? pic.twitter.com/lx6DgYDOLB— JuventusNews24.com (@junews24com) March 17, 2025Come documentato da Juventusnews24questa mattina si è presentato al Jper sottoporsi aglidi rito dopo il problema al perone rimediato ieri.