Juventusnews24.com - Infortunati Juve, al J Medical si vedono anche Bremer e Milik. Prosegue il recupero dei due bianconeri – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, al Jsiildei due, attualmente ancora fermi ai box –(Tommaso Vottero inviato al J) – All’indomani della sconfitta contro la Fiorentina, iaspettano di conoscere le condizioni di Cambiaso e Renato Veiga attraverso gli esami che verranno svolti in giornata.Si riArek #e Gleison #? Proseguono le terapie al Jdei due?????? @TommasoVottero pic.twitter.com/65vzVqy94O—ntusNews24.com (@junews24com) March 17, 2025Dalle parti del J, come documentato dantusnews24, si sono rivisti peròdue lungodegenti. Si tratta di Arkadiusze Gleison: proseguono per entrambi le terapie.