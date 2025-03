Inflazione Toscana +15% rispetto al 2024 Rincari per 370 euro a famiglia

Lanazione.it - Inflazione Toscana, +1,5% rispetto al 2024. Rincari per 370 euro a famiglia

Firenze, 17 marzo 2025 – L'ina febbraio 2025 è dell'1,5%ad un anno fa, leggermente inferiore alla media nazionale dell'1,6%, ma in risalitaall’1,2% registrato a gennaio 2025. La “stangata” annua per le famiglie toscane si attesta, perciò, a 370, contro quasi i 600in più che devono sostenere i residenti in Trentino-Alto Adige, la regione dove l’cresce di più: +2,1%. La spinta al rialzo è dovuta principalmente all’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni alimentari. I dati in provincia Anche a Firenze risale leggermente l’annua, dallo 0,6% allo 0,9%, anche se, nella classifica di Unc, l’Unione nazionale consumatori, risulta l'ultima per aggravio di spesa, insieme ad Aosta, tra i capoluoghi di regione, province autonome e grandi comuni considerati dall'Istat, con un aumento del costo della vita pari a 235annui.