Inflazione in provincia di Forlì-Cesena è la seconda più bassa d' Italia | tasso dello 09%

Forlitoday.it - Inflazione, in provincia di Forlì-Cesena è la seconda più bassa d'Italia: tasso dello 0,9%

Leggi su Forlitoday.it

Sotto controllo la situazione dell'in, è 73esima incon una maggiore spesa annua di 245 euro in media per famiglia e un0,9%. L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'di febbraio, in base ai quali l'Unione nazionale.