Infermiera rivela cose inquietanti che persone fanno prima di morire

Tutti affrontiamo lo stesso destino: la morte. Eppure, rimane una delle nostre più grandi paure, avvolta nel mistero e nell’incertezza.Ora, un’di un ospizio si è rivolta ai social media per far luce su alcune dellepiùche ledi, aiutando le famiglie a comprendere il processo di morte e ad alleviare la paura che lo circonda.Ha visto molte mortiJulie McFadden,specializzata in cure di fine vita, ha fatto della sua missione quella di educare lesu cosa aspettarsi quando una persona cara è prossima alla morte.L’, originaria di Los Angeles, ha lavorato per oltre 15 anni in terapia intensiva e in casa di riposo e, attraverso i suoi video online e il suo libro, condivide le sue intuizioni dimano sugli ultimi momenti della vita.