Indovina chi viene in piazza per l’Europa

Laperchiamata a raccolta dallo scrittore Michele Serra e da trecento sindaci (da Roberto Gualtieri a Gaetano Manfredi a Vittoria Ferdinandi in su e in giù in senso geografico) si offre agli occhi e alle telecamere. Sotto al Pincio, sotto all’obelisco, sotto la pioggia leggera di marzo: blu come la bandiera a stelle gialle della Ue, blu come l’ideale post-it che a fine giornata molti vorrebbero attaccare in cucina, come promemoria: “Rivediamoci ogni mese, come ai tempi dei post-it gialli”, dice una manifestante nostalgica dei bei tempi in cui, complici le “dieci domande” di Repubblica, si poteva scendere intutti i sabati contro Silvio Berlusconi, e non contro la triade dall’impalpabile e persistente pericolosità Trump-Musk e Putin. Blu, infine, come un tentativo di identificazione collettiva in categoria generica di “sinistra pro Europa”, concetto da contrapporre alla destra nazionalista mondiale come sostituto (per fortuna) del wokismo iper-politicamente corretto ormai in declino.