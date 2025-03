Ilgiorno.it - Incidente sull’A1 a San Giuliano Milanese: coinvolti camion, una cisterna e un’auto. Quattro feriti

Milano, 17 marzo 2025 – Traffico in tilt, lunedì mattina, nel. Dopo l’incendio in un‘azienda a Buccinasco, che ha provocato il rallentamento delle auto di curiosi che dalla Tangenizale Ovest vedevano un alta colonna di fumo nero stagliarsi nel cielo, verso le 9.30, c’è stato unall'altezza di Sanal km 6,100 in direzione Milano. Si è trattato di un tamponamento a catena, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.mezzi pesanti e una vettura:, ricoverati negli ospedali Humanitas e San. Nessuno di loro è in garvi condizioni. Sul posto, oltre ai soccorsi dell’Areu,mezzi del Comando di via Messina fra cui anche il nucleo NBCR per le verifiche di unafortunatamente vuota al momento dell'impatto.