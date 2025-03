Thesocialpost.it - Incidente sulla Ragusa-Catania, incidente tra un van e un furgone: morti 3 catanesi, ci sono 7 feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragicostradale ha scosso la comunità locale, con un bilancio di tre vittime e sette, di cui tre in condizioni critiche. L’è avvenutoStatale 194, nei pressi di Cannellazza, nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa.Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro frontale è avvenuto tra un van con nove posti e uncassonato. Le tre vittime erano braccianti agricoli provenienti da Adrano.Sul luogo dell’intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le vittime dai veicoli, e l’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento deipiù gravi negli ospedali della zona. Le autorità competential lavoro per determinare le cause esatte dell’.Il van era interamente occupato da braccianti agricoli che stavano rientrando da una trasferita negli agrumeti di Francofonte.