Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Guardamiglio: un uomo di 63 anni finisce all’ospedale di Pavia con una gamba maciullata

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 17 marzo 2025 – Gravissimosulquesta mattina poco prima delle 9 all'interno dell'area dell'ex fabbrica Nilfisk di, quest'ultima chiusa nel dicembre del 2018 ma interessata ultimamente da lavori sulle coperture commissionati da un'altra società: un operaio di 63enne è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico San Matteo diper un trauma da schiacciamento ad una. Non è ancora nota la causa dell'infortunio ma da quanto appreso, l'arto inferiore risultava maciullato, forse rimasto sotto a un manufatto o a un macchinario. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa di Codogno, seguita dell'automedica che ha prestato le prime cure al ferito. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per cercare di fare piena luce sull'episodio e di rintracciare un collega che lavorava per il 63enne che, da quanto appreso, si sarebbe allontanato poco dopo l'