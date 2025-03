Salernotoday.it - Incidente sul lavoro a Battipaglia: operaio rischia di perdere una mano

Leggi su Salernotoday.it

sul, stamattina, in una fabbrica di stoviglie e imballaggi per alimenti sita a. Per cause da accertare, un 41enne ha subito un trauma da schiacciamento alladestra.Sul posto, i sanitari del Vopi di Pontecagnano che hanno soccorso e condotto presso l'ospedale.