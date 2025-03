Tg24.sky.it - Incidente stradale nel Siracusano, tre morti e 7 feriti in uno scontro tra bus e furgone

Sono salite a tre le vittime dell'nelavvenuto verso le 14 sulla statale 194. Sette i, quattro dei quali in gravi condizioni. Lo specifica l'Anas che parla di "unofrontale tra un autocarro e un minivan". A causa dell'è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 194 Ragusana al km 19 a Carlentini, in provincia di Siracusa.