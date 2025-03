Quotidiano.net - Incidente stradale a Carlentini: 3 morti e 7 feriti tra braccianti agricoli

Leggi su Quotidiano.net

Tre persone decedute e sette, quattro dei quali in gravi condizioni. E' il bilancio ufficiale dell'avvenuto oggi poco prima delle 14 sulla statale 194 nei pressi dello svincolo di contrada Cannellazza, nel territorio di(Siracusa). Le vittime sono Rosario Lucchese, 18 anni; Salvatore Lanza, 54 anni e Salvatore Pellegriti, 56 anni. Tutti lavoratoridi un'azienda catanese, che stavano effettuando la raccolta delle arance per conto di una ditta di Adrano. Secondo una prima ricostruzione il pulmino a 9 posti sul quale viaggiavano ied un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere dei veicoli e due elisoccorsi e diverse ambulanze hanno trasferito iin ospedale.