Ilrestodelcarlino.it - Incidente scuolabus ad Anzola con 30 bimbi a bordo: 7 feriti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Bologna), 17 marzo 2025 – Tanta paura per i bambini che questa mattina erano adellocoinvolto in unad(Bologna), nei pressi di Lavino. Nel sinistro, un tamponamento che ha coinvolto 4 veicoli tra cui il bus, sarebbero rimaste ferite 7 persone, tre piccoli e quattro adulti, ma fortunatamente nessuno risulta essere in condizioni gravi. Iche non avevano necessità di cure sono stati riaccompagnati a scuola. I settesono stati portati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Nell’intervento sono impegnate cinque pattuglie della polizia municipale di Bologna e alcune della municipale diin supporto.