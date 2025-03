Thesocialpost.it - Incidente mortale sulla A25: perde la vita la 55enne Francesca Ferrari

Un tragicosi è verificato sull’autostrada A25, dove ha perso lala moglie di Lucio Di Giovanni, noto armatore della marineria di Pescara. La donna viaggiava come passeggeramoto del marito quando, affrontando una curva, l’uomo potrebbe aver allargato troppo la traiettoria, sfiorando il guardrail sul lato sinistro della carreggiata.La prima ricostruzione ipotizza che la donna sia stata agganciata dalla protezione stradale, che l’avrebbe colpita con violenza estrema. Di Giovanni, inconsapevole dell’accaduto, avrebbe proseguito la corsa, rendendosi conto solo dopo qualche chilometro che la moglie non era più in sella con lui.Accortosi della tragedia, il motociclista è uscito al casello di Popoli e ha percorso la statale 17 per rientrare in autostrada al casello di Pratola.