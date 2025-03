Ilfattoquotidiano.it - Inchieste Covid e Piaggio Aerospace, Roma archivia tutti: l’azienda finisce in Turchia. E spuntano le telefonate (irrilevanti) di Lotito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel procedimento della Procura diper traffico di influenze su Luca Di Donna e altri, relativo alle consulenze avute da una società di test anti-to dai pm anche per le modifiche pro-indagati della Riforma Nordio) ora trasmesso alla Commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione dell’emergenza, sono state intercettate anche alcune conversazioni dell’avvocato Di Donna con Claudio. Il presidente della Lazio, eletto nel 2022 senatore di Forza Italia, è stato ascoltato al telefono passivamente nel 2021 dai Carabinieri mentre intercettavano l’avvocato Di Donna, che stava seguendo alcune pratiche legali per lui.e il seggio al Senato –chiedeva a Di Donna di intervenire nei confronti di una terza persona che non veniva indicata per nome e Di Donna sbrigativamente cercava di chiudere il discorso con il presidente della Lazio.