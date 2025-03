Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta sul consigliere della lista “De Luca presidente”. Le manovre avvennero (anche) negli uffici della giunta della Regione

Alcune dellecompiute per favorire amici imprenditori caseari, per le quali ilregionale deluchiano Giovanni Zannini è indagato per corruzione,Campania. Ilfu ricevuto a Palazzo Santa Lucia da Fulvio Bonavitacola, assessore all’Ambiente e vice del governatore Vincenzo De. Furono organizzati incontri coi funzionari dell’assessorato. Ci sono stati contatti telefonici tra Zannini e Bonavitacola per stabilire come far presentare la relazione tecnica grazie alla quale Luigi e Paolo Griffo, padre e figlio, titolariSpinosa spa di Cancello e Arnone, ottennero un cospicuo finanziamento Invitalia per l’impianto. Telefonate come quella intercettata il 21 luglio 2023. A chiamare è Bonavitacola, vuole essere certo che sia stata corretta la relazione di quelli “delle mozzarelle“, relativa a un problema sulle fognature.