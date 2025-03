Fanpage.it - Incendio in Macedonia del Nord, 15 arresti per il rogo in discoteca: lutto nazionale per le 59 vittime

Leggi su Fanpage.it

Dichiarati 7 giorni diindel, dove verranno organizzate commemorazioni in ricordo delle 59dell'scoppiato in unanella città di Kocani. Ilha anche causato più di 150 feriti. Proseguono le indagini per capire se il locale fosse a norma o meno. Venti gli indagati, 15 sono già stati arrestati.