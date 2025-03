Tvzap.it - Incendio devasta azienda di smaltimento rifiuti: disagi anche in tangenziale, traffico in tilt

ntein un’didi– Undi vaste proporzioni è divampato alle 4 del mattino di oggi, lunedì 17 marzo 2025, in una ricicleria di Buccinasco, in via Alessandro Volta 14. Il sito di stoccaggio dei, gestito dalla Resmal (gruppo A2A), è stato fortemente danneggiato dalle fiamme. ( dopo le foto)Leggi: Torrente esonda in pieno centro: la piazza totalmente sommersa (VIDEO)Leggi: Campi Flegrei, l’avvertimento di Mario Tozzi gela tuttididi Buccinasco:bloccato sulladi MilanoAlle prime ore di oggi è scoppiato un grossoall’interno di un’didi Buccinasco, a pochi chilometri dalla città di Milano. La colonna di fumo prodotta dalle fiamme era ben visibiledellaOvest del capoluogo lombardo.