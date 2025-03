Ilrestodelcarlino.it - Incendio al parco Miralfiore: paura vicino al ristorante Utopia

Pesaro, 17 marzo 2025 – Mattinata di fiamme eal. E’ quanto accaduto questa mattina e il rogo, di circa cinquanta metri di diametro, si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento, a circa 200 metri di distanza dal, in direzione di Villa. Il primo ad accorgersi e dare l’allarme è stato Andrea Boccanera, presidente dell’associazione Gulliver, che in quel momento si trovava all’interno del locale. “Ero dentro il– racconta Boccanera -, e ho visto parecchio fumo che si alzava da quella zona. Mi sono avvicinato e ho notato che il rogo interessava una grande catasta di legna e materiale secco. Ho immediatamente chiamato i pompieri che sono intervenuti molto tempestivamente mettendo in sicurezza l’area. Il loro intervento, così rapido, è stato provvidenziale per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente”.